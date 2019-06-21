2019-06-21T14:52:35+03:00
Происшествия

В Алтайском крае поймали очередного «закладчика» наркотиков

БОРЗОВ Денис
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Фото: кадр из мультика следкома Алтайского краяФото: кадр из мультика следкома Алтайского края
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В Алтайском крае поймали и отправили под суд очередного распространителя наркотиков. 23-летнему парню грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета Алтайского края, в 2018 году ранее отбывавший наказание за незаконный оборота наркотиков молодой человек, являясь членом преступной группы, забирал оптовые партии с наркотиками в местах, которые ему через интернет указывал подельник. После этого закладки парень раскладывал в различных местах города Барнаула, а затем сообщения с фото и описанием тайников отправлял заказчику. За свою работу он немалые деньги.

В апреле 2018 года обвиняемый был задержан, с тех пор его заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по ч. 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей)

ИСТОЧНИК KP.RU

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