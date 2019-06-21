2019-06-21T13:35:53+03:00
Дом. Семья

Рысята родились в барнаульском зоопарке

Анна СЕМИНА
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Рысенок из барнаульского зоопаркаРысенок из барнаульского зоопарка
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Недавно в барнаульском зоопарке «Лесная сказка» родились рысята.

В пятницу, 21 июня, в официальных группах зоопарка в социальных сетях появилось видео и малышами.

Котята рыси.Автор: zoo22.ru

- Что-то давно мы не рожали, да?! Знакомьтесь, друзья! Пополнение в семье рысей, - шутливо написала администрация «Лесной сказки».

На кадрах видно двух котят рыси. Однако судя по всему, они появились на свет как минимум пару-тройку недель назад. Малыши уже открыли глаза и даже выходят из «норки». Правда, пока неуверенной поступью, да и мамочка не позволяет далеко уходить.

Кстати, для рысей рождение двух котят – это нормальное явление. Как правило, в одном выводке бывает не более трех. Это единственные детеныши кошачьих, которые рождаются глухими.

Напомним, ранее в зоопарке «Лесная сказка» родились и другие представители кошачьих: тигрица Багира в очередной раз стала многодетной матерью – у нее появилось четыре тигренка, и впервые окотилась львица Ая. Вместе с Алтаем они стали счастливыми родителями трех львят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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