Четырехкилометровая пробка образовалась на Змеиногорском тракте в Барнауле

СЕГОДНЯ 13:25 2019-06-21T13:25:41+03:00

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Пробка длиной четыре километра образовалась на Змеиногорском тракте в Барнауле.

Согласно данным «Яндекс Пробки», берет начало затор от аллеи ветеранов и продолжается до поликлиники «Надежда». Причина столь большой пробки не известна.

Что касается центра города, то, по традиции затор наблюдается на проспекте Строителей, около ТРЦ «Galaxy», на улице Челюскинцев, на переулке Ядринцева. ДТП стало причиной небольшой пробки на проспекте Красноармейском.

Аварии так же произошли на пересечении проспекта Ленина с улицей Матросова и на пересечении улицы Аносова и проспекта Калинина.

Пробка также наблюдается на шоссе Ленточный бор по направлению улицы Власихинской, на улице Власихинской в сторону улицы Попова. Огромная пробка образовалась на шоссе Ленточный бор по направлению Змеиногорского тракта. Она составляет порядка трех километров.

ИСТОЧНИК KP.RU