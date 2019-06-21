Дома по Павловскому тракту, Малахова и Бабуркина останутся без холодной воды
Водоснабжение приостановят в понедельник, 24 июня 2019 года в отдельных домах на нескольких улицах Барнаула.
Как рассказали в пресс-службе Барнаульского водоканала, это связано с проведением плановых работ на сетях водоснабжения по адресу Павловский тракт, 82. Планируется, что холодная вода будет отсутствовать с 9.00 до 15.00 24 июня в домах по следующим адресам:
- Павловский тракт 60, 60а, 60в, 60б, 60д, 62, 64, 66, 68, 68а 70, 70а, 74, 76, 76а, 76б, 78а, 78б, 80, 82
- улица Бабуркина 6, 8, 8а, 10, 12
- улица Малахова 107, 107д, 109, 111, 113.
Будет осуществляться подвоз воды. Заявку можно подать по телефону: 28-22-00.
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ИСТОЧНИК KP.RU