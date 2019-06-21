2019-06-21T12:31:57+03:00
Общество

Дома по Павловскому тракту, Малахова и Бабуркина останутся без холодной воды

Дарья САВЕНКО
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Холодная вода будет отсутствовать шесть часов.Холодная вода будет отсутствовать шесть часов.Фото: Дарья САВЕНКО
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Водоснабжение приостановят в понедельник, 24 июня 2019 года в отдельных домах на нескольких улицах Барнаула.

Как рассказали в пресс-службе Барнаульского водоканала, это связано с проведением плановых работ на сетях водоснабжения по адресу Павловский тракт, 82. Планируется, что холодная вода будет отсутствовать с 9.00 до 15.00 24 июня в домах по следующим адресам:

- Павловский тракт 60, 60а, 60в, 60б, 60д, 62, 64, 66, 68, 68а 70, 70а, 74, 76, 76а, 76б, 78а, 78б, 80, 82

- улица Бабуркина 6, 8, 8а, 10, 12

- улица Малахова 107, 107д, 109, 111, 113.

Будет осуществляться подвоз воды. Заявку можно подать по телефону: 28-22-00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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