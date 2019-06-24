Жители Алтайского края смогут пользоваться скоростным спутниковым интернетом

СЕГОДНЯ 02:46 2019-06-24T02:46:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнауле представили новую торговую марку «SenSat» - скоростной спутниковый интернет для дома и офиса. На пресс-конференции представители компании «РТКОММ» рассказали о своих преимуществах перед конкурентами, целевой аудитории, условиях подключения и об актуальных тарифах.

«РТКОММ», который является дочерним обществом ПАО «Ростелеком», это один из ведущих операторов фиксированной и подвижной спутниковой связи в России. Они предоставляют услуги связи клиентам в любых труднодоступных местах и на удаленных территориях.

Преимущества новой услуги перед конкурентами озвучил гендиректор «РТКОММ» Сергей Ратиев:

- Первое - мы не ограничиваем возможности жить онлайн для своих абонентов. Обеспечиваем их на максимально возможных для спутника скоростях. Второе - услугу аренды никто из наших конкурентов не предоставляет. Ну и плюс разнообразие и гибкость тарифных планов, - отметил Ратиев.

Фото: Надежда Верещагина

Услуга скоростного спутникового интернета «SenSat» предоставляется по всей территории покрытия космических аппаратов «Экспресс АМ-5», «Экспресс АМ-6», «АМУ-1». А ее целевая аудитория – это владельцы загородной недвижимости и малого бизнеса на удаленных территориях.

- Услуга предоставления доступа в интернет с помощью спутникового Ка-диапазона еще очень мало знакома потребителям. Наша задача - охватить максимально широкие слои потенциальных клиентов и проинформировать их о новых возможностях, - рассказал генеральный директор АО «РТКомм-Сибирь» Александр Заводчиков.

В Алтайском крае к услуге SenSat подключает барнаульская компания «Корпоративные системы».

- Стоимость приобретения оборудования в собственность – от 34490 руб. Стоимость услуги – от 670 рублей в месяц при скорости до 45 Мбит/с. Доставить и подключить оборудование может как компания, так и при желании сам пользователь. Заявку оставить можно на нашем сайте, - добавил директор компании Виктор Беляков.

ИСТОЧНИК KP.RU