Алтайский студотряд отличился на стройке космодрома «Восточный»
Бойцы алтайского студенческого строительного отряда «Крепость» стали лучшими по итогам весеннего этапа работ на космодроме «Восточный».
Студенческий строительный отряд «Крепость» основан на базе Алтайского архитектурно-строительного колледжа. Его командиром является Егор Полосин. Его также призвали лучшим.
- Бойцы алтайского отряда «Крепость» трудились на студенческой стройке «Космодром «Восточный» в Амурской области с 16 мая по 21 июня. Их непосредственным работодателем выступил Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, - сообщают в правительстве Алтайского края.
Наши ребята были задействованы на объектах ЗАТО Циолковский. Занимались подсобными, бетонными, отделочными, камеральными работами. Помимо этого в их обязанности входила работа с документацией.
- Но не только работой заняты студотрядовцы. В перерывах между трудовыми буднями они участвую в творческих и спортивных мероприятиях, - также добавляют в правительстве.
ИСТОЧНИК KP.RU