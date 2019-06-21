Алтайский студотряд отличился на стройке космодрома «Восточный»

СЕГОДНЯ 10:34 2019-06-21T10:34:56+03:00

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Бойцы алтайского студенческого строительного отряда «Крепость» стали лучшими по итогам весеннего этапа работ на космодроме «Восточный».

Студенческий строительный отряд «Крепость» основан на базе Алтайского архитектурно-строительного колледжа. Его командиром является Егор Полосин. Его также призвали лучшим.

- Бойцы алтайского отряда «Крепость» трудились на студенческой стройке «Космодром «Восточный» в Амурской области с 16 мая по 21 июня. Их непосредственным работодателем выступил Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, - сообщают в правительстве Алтайского края.

Наши ребята были задействованы на объектах ЗАТО Циолковский. Занимались подсобными, бетонными, отделочными, камеральными работами. Помимо этого в их обязанности входила работа с документацией.

- Но не только работой заняты студотрядовцы. В перерывах между трудовыми буднями они участвую в творческих и спортивных мероприятиях, - также добавляют в правительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU