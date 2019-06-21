2019-06-21T10:32:00+03:00
Общество

В Барнауле продлили перекрытие участков улиц Володарского и Парижской Коммуны

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В столице Алтайского края продлено перекрытие участков улиц Володарского и Парижской Коммуны, в районе пересечения с бульваром 9 Января.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, связано это с большим объемом работ по строительству участка канализационной сети. Завершить их планируют до 21:00 23 июля.

- Уважаемые участники дорожного движения. Будьте внимательны при проезде данного участка и, по возможности, выбирайте заранее маршруты объезда. Приносим извинения за предоставленные неудобства, - отметили в пресс-службе.

Читайте также

В Барнауле на улице Космонавтов переложат участок теплосети

«Барнаульская тепломагистральная компания» приступает к перекладке участка тепловой сети М-41 по проспекту Космонавтов, от ТК-2 до ТК-4а, в районе здания гаража 5а/5 с 26 июня (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дома по Павловскому тракту, Малахова и Бабуркина останутся без холодной воды
Штормпрогноз передали синоптики на 22 и 23 июня 2019 года в Алтайском крае
Алтайский студотряд отличился на стройке космодрома «Восточный»
Уголовник обманул жителей Алтайского края на 200 тысяч рублей
Алтайские полицейские установили мошенника, работающего по схеме «Родственник попал в беду»
В Барнауле на улице Космонавтов переложат участок теплосети
В Бийске произошло несколько налетов на микрофинансовые конторы
Первого абитуриента зачислили в АлтГТУ
Микробиологический ликбез: о полезных свойствах витамина Р
Прогноз по паводку на Алтае сбылся
ВТБ предлагает ипотечным заемщикам онлайн-заказ оценки квартир
18 человек спасли от гибели алтайские пожарные
В Алтайском крае решился спор бывшего арендатора "Изумрудного" и краевого ведомства
В Барнауле в День памяти и скорби пройдут патриотические акции
Владимиру Путину задали вопрос про аэропорт Алтая
В барнаульском сквере нашли дефекты после обновления
Алтайские специалисты расскажут о хлебе
Погода на 21 июня 2019 года: туман и +26 градусов
В Барнауле участок улицы Профинтерна перекроют на три недели
Мужчина с пятью судимостями умолял судью не сажать его за пьяную езду
Выпускники АлтГТУ приглашаются на работу в крупнейшие компании сферы машиностроения
Один бомж напал на другого из-за денег
Барнаульцев приглашают собирать жимолость
Улицу Энтузиастов ремонтируют в Барнауле