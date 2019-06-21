В Барнауле продлили перекрытие участков улиц Володарского и Парижской Коммуны
В столице Алтайского края продлено перекрытие участков улиц Володарского и Парижской Коммуны, в районе пересечения с бульваром 9 Января.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, связано это с большим объемом работ по строительству участка канализационной сети. Завершить их планируют до 21:00 23 июля.
- Уважаемые участники дорожного движения. Будьте внимательны при проезде данного участка и, по возможности, выбирайте заранее маршруты объезда. Приносим извинения за предоставленные неудобства, - отметили в пресс-службе.
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