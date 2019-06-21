2019-06-21T10:14:58+03:00
Происшествия

Уголовник обманул жителей Алтайского края на 200 тысяч рублей

Дарья САВЕНКО
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Полицейские Алтайского края установили личность мошенника, похищавшего деньги по схеме «Ваш родственник попал в беду».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, подозреваемым оказался мужчина 1988 года рождения, отбывающий наказание в одной из исправительных колоний Челябинской области.

- Он звонил людям, представлялся родственником и сообщал, что попал в беду и ему срочно нужно перевести деньги. Также мужчина представлялся сотрудником правоохранительных органов и предлагал за деньги решить проблемы попавших в трудную ситуацию их родственников, - сообщают в ведомстве.

По предварительным данным, с ноября 2018 года по январь 2019 года ему удалось обмануть более десяти жителей Алтайского края более чем на 200 тысяч рублей. Деньги потерпевшие переводили через банкоматы.

Свою вину он признал и написал явку с повинной. Уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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