Алтайские полицейские установили мошенника, работающего по схеме «Родственник попал в беду»
Полицейские из Алтайского края вышли на след мошенника, который работал по старой схеме «Ваш родственник» попал в беду.
Полицейские установили, что злоумышленник звонил жителям региона и представлялся родственником потерпевших и говорит, что попал в беду и ему срочно нужно перевести деньги.
- Помимо этого он представлялся сотрудником правоохранительных органов и предлагал за деньги решить проблемы попавших в трудную ситуацию их родственников, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.
Только по предварительным оценкам с ноября 2018-го по январь этого года мужчина обманом присвоил себе деньги более десяти жителей края. Он украл у них свыше 200 тысяч рублей. Деньги потерпевшие переводили через банкоматы.
Под подозрение попал 31-летний мужчина, который в настоящее время отбывает наказание в одной из колоний Челябинской области. Свою вину он признал и написал явку с повинной. В отношении него возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU