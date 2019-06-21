2019-06-21T09:44:58+03:00
Происшествия

Алтайские полицейские установили мошенника, работающего по схеме «Родственник попал в беду»

Анна СЕМИНА
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Мошенник выманил у доверчивых людей более 200 тысяч рублейМошенник выманил у доверчивых людей более 200 тысяч рублейФото: Анна СЕМИНА
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Полицейские из Алтайского края вышли на след мошенника, который работал по старой схеме «Ваш родственник» попал в беду.

Полицейские установили, что злоумышленник звонил жителям региона и представлялся родственником потерпевших и говорит, что попал в беду и ему срочно нужно перевести деньги.

- Помимо этого он представлялся сотрудником правоохранительных органов и предлагал за деньги решить проблемы попавших в трудную ситуацию их родственников, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

Только по предварительным оценкам с ноября 2018-го по январь этого года мужчина обманом присвоил себе деньги более десяти жителей края. Он украл у них свыше 200 тысяч рублей. Деньги потерпевшие переводили через банкоматы.

Под подозрение попал 31-летний мужчина, который в настоящее время отбывает наказание в одной из колоний Челябинской области. Свою вину он признал и написал явку с повинной. В отношении него возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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