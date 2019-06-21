В Барнауле на улице Космонавтов переложат участок теплосети

СЕГОДНЯ 08:51 2019-06-21T08:51:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнауле приступят к перекладке участка тепловой сети по проспекту Космонавтов.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в рамках работ по подготовке городского хозяйства к отопительному сезону 2019/2020 годов «Барнаульская тепломагистральная компания» приступает к перекладке участка тепловой сети М-41 по проспекту Космонавтов, от ТК-2 до ТК-4а, в районе здания гаража 5а/5 с 26 июня.

Работы планируется закончить до 8 часов 19 августа.

Улицу перекрывать не планируют.

Читайте также

В Барнауле участок улицы Профинтерна перекроют на три недели

В пятницу, 21 июня, в рамках работ по подготовке городского хозяйства к отопительному сезону 2019/2020 годов «Барнаульская тепломагистральная компания» приступает к перекладке участка тепловой сети М-21 по улице Профинтерна (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU