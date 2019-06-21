Первого абитуриента зачислили в АлтГТУ

СЕГОДНЯ 08:25 2019-06-21T08:26:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Гражданин Республики Сомали Абукар Абдирахман Абдуллахи стал первым студентом АлтГТУ, зачисленным в ходе нынешней приемной кампании. Абукар зачислен на основании направления Министерства образования и науки РФ на первый курс направления бакалавриата «Программная инженерия» факультета информационных технологий.

Иностранный студент прошел языковую подготовку на кафедре русского языка как иностранный АлтГТУ. По признанию Абукара выбор учебного заведения перед ним не стоял. «Получилось так, как я и планировал – подучил русский язык, чтобы поступить на выбранное мной направление подготовки, – говорит студент. – Ваш университет известен подготовкой специалистов по информационным технологиям». После обучения, Абукар планирует вернуться на родину, чтобы работать по специальности.

Фото: пресс-служба АлтГТУ

Добавим, в АлтГТУ 13 июня стартовала приемная кампания. Так сделано для удобства выпускников прошлых лет, а также иностранных граждан, завершающих обучение русскому языку в управлении международного образования и сотрудничества АлтГТУ.

В этом году Алтайскому государственному техническому университету им. И.И. Ползунова (включая филиалы) выделено 1694 бюджетных места по различным уровням образования, направлениям подготовки (специальностям) и формам обучения.

Прием документов от претендующих на бюджетные места на программы бакалавриата и специалитета на очную и очно-заочную формы обучения продлится до 26 июля (или до 12 июля, если поступающему предстоит пройти вступительные испытания), на заочную – до 16 августа. Для поступления на внебюджет на направления подготовки очной и очно-заочной формы документы можно подать до 28 августа (до 16 августа, если предстоит пройти вступительные испытания), заочной формы – до 19 сентября (до 13 сентября, если поступающему предстоит пройти вступительные испытания).

Вся необходимая информация о приёмной кампании в АлтГТУ опубликована на сайте приемной комиссии https://pk.altstu.ru/.

ИСТОЧНИК KP.RU