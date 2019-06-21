Прогноз по паводку на Алтае сбылся

СЕГОДНЯ 07:40 2019-06-21T07:40:27+03:00

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В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю в четверг, 20 июня, подвели учебно-методический сбор по итогам работы в первом полугодии. По словам специалистов, прогноз по паводку сбылся.

- Необходимо отметить, что прогноз на паводковый сезон оправдался. Основные реки края вскрылись в пределах средних многолетних значений. Подготовка к пропуску паводковых вод в текущем году проводилась в 48 муниципальных образованиях края. Межведомственной комиссией Алтайского края проведена оценка готовности муниципальных образований. По результатам, работы комиссии было установлено, что большинство органов местного самоуправления ответственно подошли к разработке планирующих документов, проведению предупредительных противопаводковых мероприятий, подготовке пунктов временного размещения, маршрутов эвакуации, заблаговременному завозу продуктов первой необходимости, а также организации оповещения и информирования населения, - говорит начальник регионального главка МЧС генерал-майор внутренней службы Александр Макаров.

Помимо этого докладчики отчитались по прохождению пожароопасного сезона. Серьезных происшествий на данный момент не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU