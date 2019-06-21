2019-06-21T06:14:35+03:00
Происшествия

18 человек спасли от гибели алтайские пожарные

Анна СЕМИНА
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Пожар в многоэтажкеПожар в многоэтажкеФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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За прошедшие сутки в Алтайском крае произошло 14 пожаров. На одном из них огнеборцы спасли 18 человек.

Пожар произошел в Барнауле. На пульт дежурного поступил звонок, в котором сообщалось о возгорании в пятиэтажном доме на улице Чудненко.

- На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горел балкон на четвертом этаже, существовала угроза распространения огня на соседние квартиры, - сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

Из-за сильного задымления пришлось эвакуировать людей. В общей сложности из квартир вывели 18 человек.

- Сложность в проведении боевого развертывания при тушении данного пожара заключалась в том, что из-за высоких деревьев, близко растущих к жилому дому, было сложно установить автолестницы для тушения пожара на четвертом этаже здания. И всё же, благодаря самоотверженности огнеборцев и их слаженным действиям, удалось не допустить случаев гибели и травмирования людей, - отметил начальник отдельного поста 3 пожарно-спасательной части Руслан Сухатский.

В целом на ликвидации пожара было задействовано восемь человек личного состава и три единицы техники. Помимо этого привлекались сотрудники скорой помощи.

По оценкам специалистов, вероятная причина пожара - неосторожность при обращении с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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