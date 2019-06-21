В Алтайском крае решился спор бывшего арендатора "Изумрудного" и краевого ведомства
Арбитражный суд Алтайского края удовлетворил требования компании «Лидер», которая арендовала территорию парка на «Изумрудный», к Алтайкрайимуществу. По решению судьи, ведомство обязано принять у компании участок под парком «Изумрудный». А вот требование убрать имущество «Лидера» осталось без удовлетворения.
Барнаульская компания «Лидер», скандально вырубившая в «Изумрудном» более 500 деревьев, арендовала участка в августе 2016 года. А 31 октября 2018 года договор аренды с «Лидером» был расторжен.
Однако краевое управление имущественных отношений отказалось принять участок в собственность региона и требовало освободить его от находящихся там объектов.
В суде представитель компании «Лидер» придерживался позиции, что на участке нет имущества, так как после расторжения договора компания не использует участок. В ходе этого же суда он подал встречный иск. И потребовал от ведомства принять участок в собственность Алтайского края.
ИСТОЧНИК KP.RU