2019-06-21T05:37:10+03:00
Общество

В Алтайском крае решился спор бывшего арендатора "Изумрудного" и краевого ведомства

БОРЗОВ Денис
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Арбитражный суд Алтайского края удовлетворил требования компании «Лидер», которая арендовала территорию парка на «Изумрудный», к Алтайкрайимуществу. По решению судьи, ведомство обязано принять у компании участок под парком «Изумрудный». А вот требование убрать имущество «Лидера» осталось без удовлетворения.

Барнаульская компания «Лидер», скандально вырубившая в «Изумрудном» более 500 деревьев, арендовала участка в августе 2016 года. А 31 октября 2018 года договор аренды с «Лидером» был расторжен.

Однако краевое управление имущественных отношений отказалось принять участок в собственность региона и требовало освободить его от находящихся там объектов.

В суде представитель компании «Лидер» придерживался позиции, что на участке нет имущества, так как после расторжения договора компания не использует участок. В ходе этого же суда он подал встречный иск. И потребовал от ведомства принять участок в собственность Алтайского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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