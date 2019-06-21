В Барнауле в День памяти и скорби пройдут патриотические акции

СЕГОДНЯ 04:51 2019-06-21T04:51:53+03:00

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В Барнауле пройдут мероприятия, приуроченные к годовщине начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в 10.30 начнется возложение цветов к Мемориалу Славы. В 11.00 в кинотеатре «Мир» на большом экране состоится бесплатный показ легендарного фильма «Белорусский вокзал», снятого в 1971 году и посвященного подвигу защитников Отечества.

В 13.00. на пл.Свободы начнется Всероссийская акция «Вахта Памяти». В сквере имени Германа Титова в 16.00 пройдет возложение цветов к памятнику Германа Титова. Здесь же будет развернута выставка в рамках Всероссийского патриотического проекта «Герои, какими их не видел никто».

В 17.00 в сквере у фонтана перед ДК «Южный» откроется выставка книг и рисунков «Войны священные страницы на веки в памяти людской». В 22.00 на пл.Победы у Мемориала Славы пройдет Всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти»

ИСТОЧНИК KP.RU