2019-06-21T04:51:53+03:00
Общество

В Барнауле в День памяти и скорби пройдут патриотические акции

БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Акция начнется с возложения цветов к Мемориалу СлавыАкция начнется с возложения цветов к Мемориалу Славы
Изменить размер текста:

В Барнауле пройдут мероприятия, приуроченные к годовщине начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в 10.30 начнется возложение цветов к Мемориалу Славы. В 11.00 в кинотеатре «Мир» на большом экране состоится бесплатный показ легендарного фильма «Белорусский вокзал», снятого в 1971 году и посвященного подвигу защитников Отечества.

В 13.00. на пл.Свободы начнется Всероссийская акция «Вахта Памяти». В сквере имени Германа Титова в 16.00 пройдет возложение цветов к памятнику Германа Титова. Здесь же будет развернута выставка в рамках Всероссийского патриотического проекта «Герои, какими их не видел никто».

В 17.00 в сквере у фонтана перед ДК «Южный» откроется выставка книг и рисунков «Войны священные страницы на веки в памяти людской». В 22.00 на пл.Победы у Мемориала Славы пройдет Всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Бийске произошло несколько налетов на микрофинансовые конторы
Первого абитуриента зачислили в АлтГТУ
Микробиологический ликбез: о полезных свойствах витамина Р
Прогноз по паводку на Алтае сбылся
ВТБ предлагает ипотечным заемщикам онлайн-заказ оценки квартир
18 человек спасли от гибели алтайские пожарные
В Алтайском крае решился спор бывшего арендатора "Изумрудного" и краевого ведомства
Владимиру Путину задали вопрос про аэропорт Алтая
В барнаульском сквере нашли дефекты после обновления
Алтайские специалисты расскажут о хлебе
Погода на 21 июня 2019 года: туман и +26 градусов
В Барнауле участок улицы Профинтерна перекроют на три недели
Мужчина с пятью судимостями умолял судью не сажать его за пьяную езду
Выпускники АлтГТУ приглашаются на работу в крупнейшие компании сферы машиностроения
Один бомж напал на другого из-за денег
Барнаульцев приглашают собирать жимолость
Улицу Энтузиастов ремонтируют в Барнауле