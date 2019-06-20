В барнаульском сквере нашли дефекты после обновления
В Барнауле в сквере Химиков, который обустроили по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», нашли дефекты в ходе проверки общероссийским народным фронтом.
Барнаульский сквер находится в районе Потока, его благоустроили в 2018 году. Там уложили тротуарную плитку, установили ограждение, урны, установили скамейки и многое другое. После того, как территорию проверили эксперты Алтайского реготделения «Общероссийского народного фронта» они все же нашли несколько дефектов.
К слову, «народный фронт» высказался, что в сквере Химиков пошла волнами тротуарная плитка, а лавочки и урны не закреплены и свободно передвигаются. Также они отметили сломанные бордюры вокруг цветников, оголённые опоры освещения у основания, сломанные вандалами ограждения сквера, почти «голые» клумбы и отсутствие малых архитектурных форм.
В итоге, в ОНФ обещали проконтролировать устранение дефектов. Этим займется подрядчик.
ИСТОЧНИК KP.RU