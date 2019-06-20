В барнаульском сквере нашли дефекты после обновления

СЕГОДНЯ 15:52 2019-06-20T15:52:18+03:00

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В Барнауле в сквере Химиков, который обустроили по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», нашли дефекты в ходе проверки общероссийским народным фронтом.

Барнаульский сквер находится в районе Потока, его благоустроили в 2018 году. Там уложили тротуарную плитку, установили ограждение, урны, установили скамейки и многое другое. После того, как территорию проверили эксперты Алтайского реготделения «Общероссийского народного фронта» они все же нашли несколько дефектов.

К слову, «народный фронт» высказался, что в сквере Химиков пошла волнами тротуарная плитка, а лавочки и урны не закреплены и свободно передвигаются. Также они отметили сломанные бордюры вокруг цветников, оголённые опоры освещения у основания, сломанные вандалами ограждения сквера, почти «голые» клумбы и отсутствие малых архитектурных форм.

В итоге, в ОНФ обещали проконтролировать устранение дефектов. Этим займется подрядчик.

ИСТОЧНИК KP.RU