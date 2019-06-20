2019-06-20T15:52:18+03:00
Общество

В барнаульском сквере нашли дефекты после обновления

Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Барнауле в сквере Химиков, который обустроили по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», нашли дефекты в ходе проверки общероссийским народным фронтом.

Барнаульский сквер находится в районе Потока, его благоустроили в 2018 году. Там уложили тротуарную плитку, установили ограждение, урны, установили скамейки и многое другое. После того, как территорию проверили эксперты Алтайского реготделения «Общероссийского народного фронта» они все же нашли несколько дефектов.

К слову, «народный фронт» высказался, что в сквере Химиков пошла волнами тротуарная плитка, а лавочки и урны не закреплены и свободно передвигаются. Также они отметили сломанные бордюры вокруг цветников, оголённые опоры освещения у основания, сломанные вандалами ограждения сквера, почти «голые» клумбы и отсутствие малых архитектурных форм.

В итоге, в ОНФ обещали проконтролировать устранение дефектов. Этим займется подрядчик.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алтайские специалисты расскажут о хлебе
Погода на 21 июня 2019 года: туман и +26 градусов
В Барнауле участок улицы Профинтерна перекроют на три недели
Мужчина с пятью судимостями умолял судью не сажать его за пьяную езду
Выпускники АлтГТУ приглашаются на работу в крупнейшие компании сферы машиностроения
Один бомж напал на другого из-за денег
Барнаульцев приглашают собирать жимолость
Улицу Энтузиастов ремонтируют в Барнауле
45 пляжей в Алтайском крае открыли для купания
В Барнауле перекрыли улицу из-за аварии на водопроводе
Сериал алтайского режиссера Евгения Бедарева «Беловодье. Тайна затерянной страны» вышел в эфир
В Алтайском крае случилось землетрясение
18-летний житель Алтайского края задушил своего собутыльника
АлтГТУ представил технологии для сельского хозяйства, химической и перерабатывающей отрасли на Дне сибирского поля
Аллею по проспекту Ленина начали благоустраивать
Фестиваль дворового спорта пройдет в Барнауле
Коммунальщики в Заринске предложили жителям самим чинить водопровод
Финансирование программы капремонта увеличили на 400 миллионов на Алтае
Барнаульского предпринимателя осудили за незаконный сбор 520 млн рублей
В Алтайском крае главу сельсовета подозревают в превышении полномочий
Житель Алтайского края на ходу догнал свой угнанный грузовик
Юбилей города бийчане отпраздновали прогулками по старому центру
В Барнауле взяли под стражу лже-террориста
В Барнауле разыскивают потерявшуюся пенсионерку
В Алтайском крае полиция изъяла около 14 тысяч бутылок «паленки»
В Алтайском крае прошла приемка первой школы
Барнаулец спас кошку, застрявшую на дереве
В Барнауле озвучили афишу Шукшинского кинофестиваля