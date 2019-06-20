Алтайские специалисты расскажут о хлебе

СЕГОДНЯ 15:08 2019-06-20T15:08:53+03:00

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С 21 июня по 5 июля 2019 года «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» проводит «горячую линию» по качеству и безопасности хлебобулочных изделий, кондитерской продукции, срокам годности.

По вопросам соблюдения нормативных требований к хлебобулочным изделиям и кондитерской продукции обращаться по телефону 8 (3852) 50-30-79.

Консультацию специалистов по всем вопросам можно получить по телефонам 8 (3852) 50-40-61, 50-68-33 в рабочие дни с 08.00 до 17.00, в пятницу с 08.00 до 12.00.

Обращения можно направить по электронной почте: mail@altcge.ru, оставить на сайте в опции «обратная связь».

Специалисты при необходимости окажут практическую помощь в подготовке претензий к хозяйствующим субъектам, жалоб в надзорные органы, исковых заявлений в суд.

Для получения актуальной информации по защите прав потребителей, граждане могут воспользоваться государственным информационным ресурсом в сфере защиты прав потребителей (ГИР ЗПП), который предоставляет возможность ознакомиться с нормативными правовыми актами, памятками, информационными материалами, ответами на вопросы в сфере потребительского законодательства, воспользоваться образцами претензий, исковых заявлений.

ИСТОЧНИК KP.RU