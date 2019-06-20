Погода на 21 июня 2019 года: туман и +26 градусов

СЕГОДНЯ 13:48 2019-06-20T13:48:38+03:00

Изменить размер текста: A A

21 июня 2019 года в Барнауле ожидается туман.

Так, по данным синоптиков, в ночь на пятницу столбик термометра опустится до +10…+12 градусов, в начале ночи небольшой дождь, возможна гроза, утром местами туман, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +24…+26 градусов. Преимущественно без осадков, утром местами туман, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.

Ночью 22 июня в Барнауле +12…+14 градусов. Преимущественно без осадков, ветер южный 3-8 метров в секунду. Днем ожидается +26…+28 градусов, во второй половине дня небольшой дождь, гроза, возможен град, ветер южный с переходом на западный, 5-10, порывы до 15 метров в секунду.

Читайте также

Дрифт по кольцу в час пик: барнаулец заставил автомобилистов поволноваться [Видео] (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU