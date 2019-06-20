2019-06-20T13:48:38+03:00
Общество

Погода на 21 июня 2019 года: туман и +26 градусов

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
В Барнауле ожидается туман.В Барнауле ожидается туман.Фото: Дарья САВЕНКО
Изменить размер текста:

21 июня 2019 года в Барнауле ожидается туман.

Так, по данным синоптиков, в ночь на пятницу столбик термометра опустится до +10…+12 градусов, в начале ночи небольшой дождь, возможна гроза, утром местами туман, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +24…+26 градусов. Преимущественно без осадков, утром местами туман, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.

Ночью 22 июня в Барнауле +12…+14 градусов. Преимущественно без осадков, ветер южный 3-8 метров в секунду. Днем ожидается +26…+28 градусов, во второй половине дня небольшой дождь, гроза, возможен град, ветер южный с переходом на западный, 5-10, порывы до 15 метров в секунду.

Читайте также

Дрифт по кольцу в час пик: барнаулец заставил автомобилистов поволноваться [Видео] (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Барнауле участок улицы Профинтерна перекроют на три недели
Мужчина с пятью судимостями умолял судью не сажать его за пьяную езду
Выпускники АлтГТУ приглашаются на работу в крупнейшие компании сферы машиностроения
Один бомж напал на другого из-за денег
Барнаульцев приглашают собирать жимолость
Улицу Энтузиастов ремонтируют в Барнауле
45 пляжей в Алтайском крае открыли для купания
В Барнауле перекрыли улицу из-за аварии на водопроводе
Сериал алтайского режиссера Евгения Бедарева «Беловодье. Тайна затерянной страны» вышел в эфир
В Алтайском крае случилось землетрясение
18-летний житель Алтайского края задушил своего собутыльника
АлтГТУ представил технологии для сельского хозяйства, химической и перерабатывающей отрасли на Дне сибирского поля
Аллею по проспекту Ленина начали благоустраивать
Фестиваль дворового спорта пройдет в Барнауле
Коммунальщики в Заринске предложили жителям самим чинить водопровод
Финансирование программы капремонта увеличили на 400 миллионов на Алтае
Барнаульского предпринимателя осудили за незаконный сбор 520 млн рублей
В Алтайском крае главу сельсовета подозревают в превышении полномочий
Житель Алтайского края на ходу догнал свой угнанный грузовик
Юбилей города бийчане отпраздновали прогулками по старому центру
В Барнауле взяли под стражу лже-террориста
В Барнауле разыскивают потерявшуюся пенсионерку
В Алтайском крае полиция изъяла около 14 тысяч бутылок «паленки»
В Алтайском крае прошла приемка первой школы
Барнаулец спас кошку, застрявшую на дереве
В Барнауле озвучили афишу Шукшинского кинофестиваля