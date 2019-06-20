В Барнауле участок улицы Профинтерна перекроют на три недели
В Барнауле на время ремонта тепловой сети перекроют участок улицы Профинтерна.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в среду, 21 июня, в рамках работ по подготовке городского хозяйства к отопительному сезону 2019/2020 годов «Барнаульская тепломагистральная компания» приступает к перекладке участка тепловой сети М-21 по улице Профинтерна, от ТК-32/17 по проходному каналу, в районе жилого дома №16.
- Для проведения работ потребуется временное ограничение движения транспорта по всей ширине проезжей части улицы Профинтерна с 8 часов 21 июня до 20 часов 10 июля, - подчеркнули в пресс-центре.
Жителей Барнаула просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, выбирать пути объезда и заранее планировать свой маршрут.
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ИСТОЧНИК KP.RU