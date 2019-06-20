2019-06-20T12:25:05+03:00
Общество

В Барнауле участок улицы Профинтерна перекроют на три недели

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Барнауле на время ремонта тепловой сети перекроют участок улицы Профинтерна.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в среду, 21 июня, в рамках работ по подготовке городского хозяйства к отопительному сезону 2019/2020 годов «Барнаульская тепломагистральная компания» приступает к перекладке участка тепловой сети М-21 по улице Профинтерна, от ТК-32/17 по проходному каналу, в районе жилого дома №16.

- Для проведения работ потребуется временное ограничение движения транспорта по всей ширине проезжей части улицы Профинтерна с 8 часов 21 июня до 20 часов 10 июля, - подчеркнули в пресс-центре.

Жителей Барнаула просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, выбирать пути объезда и заранее планировать свой маршрут.

Читайте также

В Барнауле перекрыли улицу из-за аварии на водопроводе (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода на 21 июня 2019 года: туман и +26 градусов
Мужчина с пятью судимостями умолял судью не сажать его за пьяную езду
Выпускники АлтГТУ приглашаются на работу в крупнейшие компании сферы машиностроения
Один бомж напал на другого из-за денег
Барнаульцев приглашают собирать жимолость
Улицу Энтузиастов ремонтируют в Барнауле
45 пляжей в Алтайском крае открыли для купания
В Барнауле перекрыли улицу из-за аварии на водопроводе
Сериал алтайского режиссера Евгения Бедарева «Беловодье. Тайна затерянной страны» вышел в эфир
В Алтайском крае случилось землетрясение
18-летний житель Алтайского края задушил своего собутыльника
АлтГТУ представил технологии для сельского хозяйства, химической и перерабатывающей отрасли на Дне сибирского поля
Аллею по проспекту Ленина начали благоустраивать
Фестиваль дворового спорта пройдет в Барнауле
Коммунальщики в Заринске предложили жителям самим чинить водопровод
Финансирование программы капремонта увеличили на 400 миллионов на Алтае
Барнаульского предпринимателя осудили за незаконный сбор 520 млн рублей
В Алтайском крае главу сельсовета подозревают в превышении полномочий
Житель Алтайского края на ходу догнал свой угнанный грузовик
Юбилей города бийчане отпраздновали прогулками по старому центру
В Барнауле взяли под стражу лже-террориста
В Барнауле разыскивают потерявшуюся пенсионерку
В Алтайском крае полиция изъяла около 14 тысяч бутылок «паленки»
В Алтайском крае прошла приемка первой школы
Барнаулец спас кошку, застрявшую на дереве
В Барнауле озвучили афишу Шукшинского кинофестиваля