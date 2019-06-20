2019-06-20T11:13:12+03:00
Общество

Выпускники АлтГТУ приглашаются на работу в крупнейшие компании сферы машиностроения

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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АлтГТУАлтГТУФото: предоставлено пресс-службой
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В Алтайском государственном техническом университете проходят защиты выпускных квалификационных работ студентов. Свои дипломные проекты и разработки представляли выпускники факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта. В состав государственных экзаменационных комиссий вошли в том числе, представители вузов-партнеров АлтГТУ и руководители промышленных предприятий страны.

Евгений Баженов, профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана отмечает востребованность в специалистах – конструкторах машин различного предназначения. «Второй день работы в комиссии мы заслушиваем проекты выпускников кафедры наземных транспортно-технологических систем. Все представленные проекты имеют производственный и практический потенциал», – отметил Евгений Баженов.

Константин Бельц, выпускник АлтГТУ, презентовал дипломную работу «Вездеход колесной формулы 4х4 с разработкой коробки передач, с переключением без разрыва потока мощности». В прошлом году выпускник проходил производственную практику в конструкторском бюро предприятия «Ростсельмаш» в Ростове-на -Дону. «Во время практики занимался разработкой и проектированием элементов приводов – ременной (клиноременной), реакторной, цепной и других видов передач. Работал и с технической документацией в реальном производстве. Был приглашен на должность инженера-конструктора в этот же отдел», – рассказывает Константин.

Юрий Перевозчиков, к.т.н., начальник бюро научно-технического развития АО «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения» (Нижний Тагил): «Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Алтайским государственным техническим университетом, как в научной сфере, так и в совместной подготовке кадров. Приехал поучаствовать в государственной комиссии и пригласить не только для прохождения практик студентов, но и предложить трудоустройство выпускникам АлтГТУ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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