2019-06-20T10:59:40+03:00
Происшествия

Один бомж напал на другого из-за денег

Анна СЕМИНА
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Наживой мужчины стали шесть тысяч рублейНаживой мужчины стали шесть тысяч рублейФото: Анна СЕМИНА
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В Барнауле осудили мужчину без определенного места жительства, который ради денег избил другого бомжа.

Следствие установило, что в августе 2017 года в одном из заброшенных зданий собралась компания мужчин без определенного места жительства. Во время распития горячительных напитков один из них признался, что на днях заработал шесть тысяч рублей.

- После чего он отправился в подвал, чтобы набрать воды и помыться. За ним пошел его знакомый. Когда первый уже набрал воды, разделся и встал на ведро, к нему подлетел тот самый приятель и несколько раз ударил палкой по голове, - рассказывают в прокуратуре Алтайского края.

Потерпевший упал правым боком на осколок стекла в оконной раме и порезал плечевую артерию и вены. Позже его в тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу. Мужчина потерял много крови. Его обидчик в это время похитил у него вещи и деньги и бежал с места преступления.

По данному факту завели уголовное дело по статье «Разбой». Во время разбирательства выяснилось, что у нападавшего мужчины уже есть несколько судимостей. Это, судя по всему, послужило отягчающим обстоятельством перед вынесением вердикта. Судья назначил ему восемь лет один месяц колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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