Барнаульцев приглашают собирать жимолость

СЕГОДНЯ 10:38 2019-06-20T10:38:02+03:00

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Жителей Барнаула приглашают к самостоятельному сбору жимолости. Сделать это можно в Институте садоводства Сибири имени Михаила Лисавенко.

Начало сбора ягоды объявляется с четверга, 20 июня. Все желающие могут приехать в Поселок Садоводов (Змеиногорский тракт, 120), ЭПО №2.

- Проезд автобусами № 104, 118 (от площади Спартака), маршрутными такси № 33, 51 до остановки Школа Садоводов, - сообщают в Институте садоводства.

Собирать ягоду можно с 7.30 утра до 11 часов ежедневно. Один килограмм жимолости обойдется в 160 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU