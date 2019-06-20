Улицу Энтузиастов ремонтируют в Барнауле

СЕГОДНЯ 10:23 2019-06-20T10:26:21+03:00

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Бригада дорожников приступила к ремонту улицы Энтузиастов в Барнауле.

Подрядчиком выступает МБУ «Автодорстрой». Ему предстоит обновить дорожное полотно улицы Энтузиастов на участке от Попова до Солнечной Поляны.

- В ночь с 19 на 20 июня здесь начали работы по фрезерованию поврежденного асфальта, - говорят в администрации краевой столицы.

Ремонт ведется по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В общей сложности здесь приведут в нормативное состояние 17,6 тысяч квадратных метров, на сумму 17,4 млн рублей. Асфальт снимут на площади чуть менее пяти тысяч квадратных метров. По пути прохождения также будут отремонтированы 27 колодцев.

В связи с проводимыми работами дорожники призывают водителей быть предельно внимательными и осторожными на данном участке. По возможности следует заранее выбирать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU