45 пляжей в Алтайском крае открыли для купания

СЕГОДНЯ 09:54 2019-06-20T09:54:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Алтайскому краю разрешили купаться на 45 пляжах региона. Все они прошли проверку и являются безопасными.

Правда, как отмечают в ведомстве, в общей сложности планируют открыть 55 пляжей. На данный момент купание разрешено на территории барнаульского городского пляжа на острове Помазкин, в парке спорта Алексея Смертина, на «Водном мире», в Яровом на причалах 22, 42 и 55, на пляжах Завьяловского района «Изумруд» и «Импульс», и в Змеиногорском районе, также допуск получил пляж «Солнечный» в Первомайском районе и многие другие. Полный список можно найти Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

Как отмечают в ведомстве, купаться можно только в специально оборудованных местах. И, конечно же, категорически нельзя заходить в воду, в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU