2019-06-20T09:38:27+03:00
Происшествия

В Барнауле перекрыли улицу из-за аварии на водопроводе

Анна СЕМИНА
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В Барнауле на неопределенный срок перекрыли улицу из-за аварии на водопроводе.

Как сообщает ИА «Банкфакс», повреждение было обнаружено в районе дома №55 по улице Эмилии Алексеевой. Причем к устранению последствий порыва должны были приступить еще накануне, а завершить к 6 утра сегодняшнего дня.

- Однако же временные рамки несколько сместились, - сообщает источник.

Известно, что ремонт ведется без отключения потребителей. Для того чтобы завершить все работы был перекрыт участок Эмилии Алексеевой от улицы Малахова до Глушкова. Соответственно, изменилась схема движения городского общественного транспорта. Автобусы маршрутам № 35, 57, 120, 51, 76, 32 и 41 идут в объезд по улицам Петра Сухова и 40 лет Октября.

Что касается автолюбителей, то им предстоит самостоятельно выбрать пути объезда данного участка. Точное время, когда проезд откроют - не называется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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