Сериал алтайского режиссера Евгения Бедарева «Беловодье. Тайна затерянной страны» вышел в эфир

СЕГОДНЯ 08:42 2019-06-20T08:42:25+03:00

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Долгожданная премьера сериала «Беловодье. Тайна затерянной страны» снятого алтайским режиссером Евгением Бедаревым, состоялась накануне, 19 июня, на телеканале СТС.

Это продолжение нашумевшего сериала «Пока цветет папоротник». Причем съемки завершились еще шесть лет назад, но только сейчас «Беловодье» вышло на экран. Главные роли исполняют все те же актеры, которые со времен первой части приобрели неимоверную популярность: Светлана Суханова, Татьяна Орлова, Роман Курцын, Александр Петров и другие. Последний, накануне в честь премьеры сделал на своей странице в Instagram отдельный пост.

actorsashapetrov Александр Петров

- Прошло 6 лет с момента съёмок и вот, спустя эти 6 невероятно стремительных лет, выходит фильм. Многосерийный. По разным причинам он не выходил, не буду углубляться в подробности. Самое главное, выходит и всё. Это продолжение сериала «Пока цветёт папоротник», который так же выходил на канале СТС 7 лет назад, - пишет Александр Петров. - Этот фильм создавался с большой любовью, на разрыв работали люди, сложные смены, разброс локаций от Владивостока до Алтая, видимо сейчас пришло его время, так, видимо должно быть. Конечно, он должен был выходить тогда, когда его многие ждали, когда не было «Игры Престолов», когда компьютерная графика не была на том уровне, на котором сейчас, и да, он не был доделан до конца режиссёром Евгением Бедаревым в том виде, в котором Женя этого хотел, не по вине Жени, так сложились обстоятельства, это совокупность причин. Сейчас это ничего не изменит. Этот фильм возьмёт другим - искренностью всей съёмочной команды, всех персонажей и конечно, искренностью сказки, которую создал Женя Бедарев. Спасибо ген.диру СТС МЕДИА Вячеславу Муругову за то, что он довёл это дело до конца, с большой смелостью и фильм увидит зритель.

ИСТОЧНИК KP.RU