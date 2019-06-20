2019-06-20T07:21:20+03:00
Происшествия

В Алтайском крае случилось землетрясение

Юлия ЕВГРАФОВА
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Поздно вечером 19 июня в Алтайском крае зафиксировали землетрясение, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

В 269 км к югу от Барнаула в 23:14 по местного времени был зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,1.

Как сообщают в Алтае-Саянском филиале, эпицентр зафиксированного землетрясения имел координаты 50.95 градуса северной широты и 84.28 градуса восточной долготы и находился близ границы с Республикой Алтай. Его интенсивность в эпицентре составила 3,5 балла.

Подземный толчок зафиксирован приблизительно в 300 км от очага сейсмоактивности, которая сохраняется в регионе больше 15 лет и связан, по мнению специалистов Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, с процессами горообразования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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