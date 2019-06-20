18-летний житель Алтайского края задушил своего собутыльника

СЕГОДНЯ 06:58 2019-06-20T06:58:54+03:00

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В Алтайском крае молодой парень во время ссоры задушил односельчанина, а после позвонил в полицию, сообщает региональный СУ СК.

Полиция выяснила, что в феврале этого года в одном из сел Рубцовского района 18-летний парень и его 53-летний приятель распивали алкоголь. В какой-то момент между мужчинами произошла ссора. Тогда парень схватил мужчину за шею и начал душить. В итоге 53-летний житель Алтайского края умер от механической асфиксии. После этого молодой человек позвонил в полицию и во всем признался. Позже свою вину он подтвердил.

По факту случившегося уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

К слову, в Алтайском крае возбудили уголовное дело на несовершеннолетних парней, которые избили мужчину до смерти. Следствие установило, что 17 мая в больнице Кулундинского района от полученных травм скончался 56-летний мужчина. Тяжкий вред здоровью он получил в ночь на 15 июня на территории одного из фермерских хозяйств района. Под подозрение попали два несовершеннолетних жителя района. В данный момент решается вопрос об их заключении под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU