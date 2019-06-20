АлтГТУ представил технологии для сельского хозяйства, химической и перерабатывающей отрасли на Дне сибирского поля

СЕГОДНЯ 05:59 2019-06-20T05:59:43+03:00

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Ученые и студенческая молодежь Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова принимают участие в Межрегиональном агропромышленном форуме «День сибирского поля – 2019».

Алтайский государственный технический университет представлен факультетом энергомашиностроения и автомобильного транспорта, институтом биотехнологии, пищевой и химической инженерии и студенческим конструкторским бюро АлтГТУ. Разработчики из АлтГТУ представили технологии для сельского хозяйства и химической и перерабатывающей отрасли.

Фото: Из архива АлтГТУ

Целый стенд посвящен образцам продукции, полученной методом «взрывного автогидролиза» отходов зерновых культур. Ученые кафедры химической технологии уверены, что спектр использования отходов зерновых культур гораздо больше, чем мы представляем. Так, например, солома пшеницы, обработанная водяным паром в аппарате взрывного автогидролиза, может применяться для добавки к кормам жвачных животных, а также использоваться при изготовлении материалов для строительства. «Технология, сочетающая методы «взрывного автогидролиза» (обработка под давлением и высокой температурой) и горячего прессования, позволяет получать композиционные строительные материалы из соломы злаковых культур, шелухи, лузги пшеницы и овса, коры и зелени хвойных», – говорят на кафедре.

Молодые проектировщики АлтГТУ презентовали результаты работы конструкторского студенческого бюро: стенд для изучения переходных характеристик тепловых двигателей (на примере двигателя Стирлинга), макет роторного щелеобразователя, опытный образец сцепки для сельхозтехники и модели систем котельного оборудования.

По словам ректора АлтГТУ им. И.И. Ползунова Андрея Маркова, День сибирского поля – это не только общение специалистов агропромышленной отрасли, но и возможность для молодых специалистов наладить контакт с будущими работодателями. «Нам оперативно удалось договориться с рядом предприятий о базах производственных практик для наших студентов и тематике прикладных научных исследований», – отметил ректор Андрей Марков.

Добавим, экспозиция АлтГТУ была представлена на площадке кластера Алтайского кластера аграрного машиностроения.

ИСТОЧНИК KP.RU