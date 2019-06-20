2019-06-20T05:52:51+03:00
Спорт

Фестиваль дворового спорта пройдет в Барнауле

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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21 июня в Барнауле стартует фестиваль дворового спорта в рамках федерального проекта «Детский спорт». Региональный этап Всероссийского фестиваля пройдет в Парке спорта Алексея Смертина.

Как пишет «Алтайский спорт», участниками фестиваля могут сдать дети в возрасте от 14 до 16 лет. Соревнования пройдут в семи дисциплинах: баскетбол 3×3, волейбол (смешанные команды – четыре юноши и две девушки), легкая атлетика, мини-футбол, перетягивание каната, подтягивания (у юношей) и отжимания (у девушек). Победители данного этапа отправятся на всероссийский этап фестиваля, который пройдет в июле в Новосибирске.

Регистрация участников соревнований состоится в 10:00, а сам праздник спорта стартует в 11:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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