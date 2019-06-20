Финансирование программы капремонта увеличили на 400 миллионов на Алтае

СЕГОДНЯ 05:31 2019-06-20T05:31:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2019 году в Алтайском крае на 400 миллионов рублей увеличено финансирование краевой адресной инвестиционной программы и на выполнение мероприятий по капитальному ремонту социально значимых объектов. Общий объем финансирования теперь составляет 5,9 млрд рублей.

Как сообщает пресс-центр правительства региона, соответствующие постановление и распоряжение правительства края подписаны 14 июня. В приоритете дополнительные средства будут выделены новым объектам.

До конца текущего года планируют завершить строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 230 объектов (66,3% от общего количества):

- Построят 12 и капитально отремонтируют 41 детское дошкольное учреждение,

- Построят 17 ФАПов,

- Введут в эксплуатацию школу на 550 учащихся в Барнауле и школу на 90 учащихся, совмещенную с детским садом,

- Завершат две пристройки к существующим зданиям школ на 400 учащихся в Ключах и Калманке,

- Проведут капитальный ремонт спортивных залов в 14 школах,

- Завершат строительство театра кукол «Сказка»,

- Завершат масштабный капитальный ремонт драматического театра, а в Яровом - городского Дома культуры «Химик»,

- Построят новый спортивно-оздоровительный комплекс в Белокурихе и универсальную крытую спортивную площадку в Алейске,

- В райцентрах Мамонтовского и Советского районов построят новые спортивные плоскостные сооружения,

- Завершат капитальный ремонт стадионов в Заринске и поселке Алейском Алейского района.

Также будет выполнен значительный объем работ по строительству, реконструкции и капремонту объектов инженерной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU