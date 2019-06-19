Барнаульского предпринимателя осудили за незаконный сбор 520 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:37 2019-06-19T16:37:39+03:00

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В Алтайском крае 30-летнего предпринимателя признали виновным в осуществлении незаконной банковской деятельности. В составе преступной группы за три года мужчина привлек от граждан 520 млн рублей и заработал на этом 25 млн, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Выяснилось, что на территории края мужчина организовал преступную группу из шести человек, в ее составе с 2014 по 2016 годы он совершал незаконные банковские операции. В том числе, группировка предоставляла услуги по кассовому обслуживанию юрлиц, инкассации и совершала переводы денег с последующим обналичиванием. За все это ее участники получали от 3% до 7% от суммы привлеченных средств.

В итоге на подконтрольные расчетные счета были привлечены более 520 миллионов рублей, на которых группировка заработала более 25 миллионов рублей.

Мужчина уже признал свою вину. За содеянное его лишили свободы на 2,5 года условно с испытательным сроком 3 года. Также с предпринимателя взыскали сумму преступного заработка в доход государства.

В отношении других участников преступной группировки следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU