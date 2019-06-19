В Алтайском крае главу сельсовета подозревают в превышении полномочий
В отношении главы одного из сельсоветов Павловского района следователи возбудили уголовное дело. Женщину подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.
По версии следствия, в 2017 году подозреваемая изготовила фиктивную выписку из похозяйственной книги, на основании которой одна из местных жительниц района зарегистрировала право собственности на земельный участок площадью в органах Росреестра. Его площадь составила 1500 квадратных метров. В итоге, муниципальному образованию был причинен имущественный ущерб.
Сейчас следствие ведет сбор и закрепление доказательств по этому уголовному делу. Продолжается расследование всех обстоятельств.
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ИСТОЧНИК KP.RU