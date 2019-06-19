Житель Алтайского края на ходу догнал свой угнанный грузовик

СЕГОДНЯ 15:26 2019-06-19T15:26:11+03:00

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Молодой житель Славгорода попытался угнать грузовик у его владельца. Но хозяин авто бегом догнал 25-летнего угонщика, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как рассказали в полиции, инцидент произошел в селе Пригородное. Рано утром парень проходил мимо частного дома и заметил беспризорный заведенный ЗИЛ. Недолго думая, молодой человек сел в грузовик и поехал.

В этот момент владелец автомобиля находился в доме. Он увидел, что его машина отъезжает с места парковки и бросился в погоню. Буквально через несколько метров мужчина догнал горе-угонщика и позвонил в полицию.

Парень сразу признал свою вину и сообщил правоохранителям, что всего лишь хотел доехать на чужом авто до дома, который находится в Славгороде. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU