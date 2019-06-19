2019-06-19T14:04:48+03:00
Общество

Юбилей города бийчане отпраздновали прогулками по старому центру

Юлия ЕВГРАФОВА
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ПразднествоПразднествоФото: газеты «Бийский рабочий»
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Жители Бийска 18 июня отпраздновали 310-летие города. В этот день бийчан пригласили на прогулку по старому центру, сообщает «Бийский Рабочий».

До позднего вечера жители города наслаждались праздничной программой «Прогулки по старому городу». На одной из улиц Бийска расположились культурные площадки, а творческая группа «Иволга» из Музыкального колледжа исполнила арии из опер и оперетт. Также бийские актеры устроили для горожан театрализованную экскурсию. Завершилось празднество лазерным шоу, которое было посвящено истории Бийска.

- Сама идея мероприятий замечательная, можно узнать много нового о Бийске. Все программы очень интересные и здорово, что они проводятся в старом центре, - поделилась своими впечатлениями бийчанка Елена.

К слову, основной праздник, посвященный юбилею города, пройдет в начале сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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