2019-06-19T13:18:15+03:00
Происшествия

В Барнауле разыскивают потерявшуюся пенсионерку

Юлия ЕВГРАФОВА
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Пропала пенсионеркаПропала пенсионерка
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О местонахождении Надежды Евгеньевны Ивкиной ничего неизвестно с 7 июня. Помочь с поисками 71-летней женщины просят всех жителей Алтайского края.

Приметы женщины: ее рост 150-160 см, худощавого телосложения. У нее седые короткие волосы и серые глаза. Пенсионерка была одета в белую рубашку с серой клеткой, черные леггинсы, зеленый плащ, розовые тапочки и такого же цвета вязаную шапку.

Пожилая женщина могла потерять память! Любую информацию о ее местонахождении просят сообщить по телефону горячей линии – 8(800) 700-54-52 или 112. Также в поисках нужна помощь добровольцев.

К слову, оставшиеся без присмотра пенсионеры могут попасть в трудную ситуацию или получить травму. Так в прошлом месяце пожилая женщина пострадала при падении на эскалаторе в торговом центре. Тогда 88-летняя женщина травмировала руку, которую зажало между ступенями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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