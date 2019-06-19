Барнаулец спас кошку, застрявшую на дереве

СЕГОДНЯ 11:32 2019-06-19T11:36:27+03:00

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Рано утром 18 июня во дворе дома на улице Кавалерийская,11 на дереве застряла кошка. Об этом сообщили очевидцы в городском паблике «Barnaul22».

Как отмечают барнаульцы, кошка запуталась в веревке на дереве, она громко и жалобно мяукала. Услышав это, жильцы дома позвонили спасателям, но те отказались помочь. Тогда спасти несчастную четвероногую вызвался молодой парень. Он залез на дерево, срезал веревку, которой кошка чуть не задушила себя, и снял бедное животное с дерева. Как кошка оказалась в петле – неизвестно.

К слову, сам герой захотел остаться инкогнито. Как его зовут, никто не знает. Несмотря на это, барнаульцы сильно благодарили парня за его поступок.

- Уважение таким ребятам! Не прошел мимо и помог! Побольше бы таких людей, - написала в комментариях Анна.

ИСТОЧНИК KP.RU