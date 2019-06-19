2019-06-19T11:16:25+03:00
Звезды

В Барнауле озвучили афишу Шукшинского кинофестиваля

Анна СЕМИНА
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В Барнауле сформировали конкурсную программу полнометражного игрового кино Шукшинского кинофестиваля. В него вошли десять лент.

В конкурсный список вошли такие ленты как: «Ваш репетитор» (Россия, драма, 2018), «Облепиховое лето» (Россия, биография, драма, 2018), «Глубокие реки» (Россия, драма, 2018), «Война Анны» (Россия, военный, драма, 2018), «Солдатик» (Россия, драма, военный, 2018), «Интересная жизнь» (Россия, комедия, драма, 2018), «Двое» (Россия, 2018, драма), «Надо мною солнце не садится» (Россия, драма, комедия, 2019), «Лорик» (Армения, Кипр, Россия, Швеция, Швейцария, драма, 2018).

Помимо этого состоится всероссийская премьера фильма Алексея Петрухина «Последнее испытание».

- Эта картина отсылает к трагическим событиям, связанным с захватом террористами театрального центра на Дубровке в Москве 23-26 октября 2002 года. В главных ролях снялись известные артисты: Ирина Купченко, Ирина Алферова, Андрей Мерзликин, Михаил Евланов, Елена Захарова и другие, - рассказывают в министерстве культуры Алтайского края.

Показы фильмов конкурсной программы в Барнауле будут проходить в кинотеатре «Пионер», а также в новых сельских 3D-кинозалах. Фильм-открытие Шукшинского кинофестиваля покажут в кинотеатре «Мир».

Всероссийский Шукшинский кинофестиваль пройдет с 23 по 27 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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