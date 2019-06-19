Пациенток алтайского перинатального центра «ДАР» экстренно эвакуировали

СЕГОДНЯ 10:28 2019-06-19T10:28:42+03:00

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В Барнауле в перинатальном центре «ДАР» прошла учебная тревога. По легенде загорелось отделение патологии беременности.

В пресс-службе краевого Минздрава рассказали, что отделение, где по легенде начался пожар из-за замыкания мобильного телефона, находится на пятом этаже. После сообщения о случившемся, персонал оперативно вызвал пожарную охрану и начал экстренную эвакуацию пациентов. Параллельно с этим сотрудники начали тушить очаг возгорания. После эвакуации были проверены аварийные помещения, а также пациенты по спискам.

- По завершению тренировки были подведены итоги, выявлены недостатки и положительные моменты, - отметили в краевом Минздраве.

К слову, главной целью учений была проверка навыков и знаний обязанностей медицинского и технического персонала перинатального центра «ДАР» при возникновении пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU