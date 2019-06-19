Погода 20 июня 2019 года в Барнауле: +25 градусов

СЕГОДНЯ 08:45 2019-06-19T08:46:19+03:00

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Днем 20 июня 2019 года в Барнауле ожидается +23…+25 градусов.

По данным синоптиков, дождя не ожидается, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. По Алтайскому краю также днем +22…+27 градусов, местами небольшой дождь, в утренние часы местами туман, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду с усилением до 9-14 метров в секунду.

В четверг, 21 июня 2019 года, в Барнауле днем +25…+27 градусов, по Алтайскому краю +23…+28 градусов. Без осадков, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду, с усилением до 14 метров в секунду.

При непогоде спасатели просят не выходить из капитальных строений. На улице обходите рекламные щиты и не укрывайтесь под деревьями. Если ливень застал вас в дороге, то припаркуйте автомобиль, так как ухудшается видимость и сцепление с дорожным полотном. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить.

ИСТОЧНИК KP.RU