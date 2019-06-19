Жителям Алтайского края расскажут о доплате к пенсии за сельский стаж

СЕГОДНЯ 07:52 2019-06-19T07:52:50+03:00

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Жители Алтайского края могут подробнее узнать о доплате к пенсии за сельский стаж.

Как рассказали в региональном отделении Пенсионного фонда России, во вторник, 25 июня эксперты ответят на вопросы по теме дополнительной материальной поддержки жителей сельской местности. Телефон «горячей линии»: 8 (3852) 39-98-00. Работать она будет только один час – с 10:00 до 11:00.

Во время предыдущей «горячей линии», посвященной этой же теме, за час работы поступило 39 звонков из 15 районов края.

Справка КП

Изменения в закон о пенсиях вступили в силу с 1 января 2019 года. Они предусматривают дополнительную материальную поддержку для неработающих пенсионеров, постоянно живущих в сельских населенных пунктах и имеющих длительный стаж работы в сельском хозяйстве. Для них введена 25-процентная надбавка к фиксированной страховой пенсии по старости или инвалидности.

ИСТОЧНИК KP.RU