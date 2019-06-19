Барнаульские артисты выйдут на улицу в образах героев из произведений Шукшина

СЕГОДНЯ 07:31 2019-06-19T07:31:39+03:00

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Аллея на проспекте Ленина превратиться в уличный театр. Там 25 июня артисты Алтайского театра драмы на мизансценах представят произведения Василия Шукшина.

Представление начнется в районе ЦУМа в 20.00. Организаторы сообщают, что время от времени «немые» сцены будут «оживать» и даже звучать с помощью реплик, ставших крылатыми выражениями. Так алтайские артисты хотят громко заявить о самом ожидаемом театральном событии 2019 года на Алтае – фестивале спектаклей по произведениям Шукшина «Здравствуйте, люди!», посвященном 90-летию писателя.

Он пройдет с 18 по 26 сентября на сцене театра драмы. В фестивальной афише театры из Москвы, Омска, Новокузнецка, Твери, имена прославленных режиссеров и артистов, объединенных вокруг шукшинского творчества.

К слову, до открытия фестиваля еще два с половиной месяца. Но уже сейчас артисты театра приглашают барнаульцев приобщиться к миру Шукшина и проникнуться атмосферой будущего театрального праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU