2019-06-19T06:29:25+03:00
Происшествия

Жительница Барнаула лишилась 10 тысяч рублей при продаже гаража

Дарья САВЕНКО
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Мошенники обманули жительницу Барнаула.Мошенники обманули жительницу Барнаула.Фото: Дарья САВЕНКО
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Мошенники обманули жительницу Барнаула на 10 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, на интернет-сайте женщина опубликовала объявление о продаже металлического гаража. Вскоре ей позвонил неизвестный мужчина и сказал, что готов перечислить задаток. Для перевода денег он попросил ее пойти к банкомату. Женщина нашла банкомат, а после произвела несколько операций. С ее счета после этого списались 10 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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