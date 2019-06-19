Жительница Барнаула лишилась 10 тысяч рублей при продаже гаража
Мошенники обманули жительницу Барнаула на 10 тысяч рублей.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, на интернет-сайте женщина опубликовала объявление о продаже металлического гаража. Вскоре ей позвонил неизвестный мужчина и сказал, что готов перечислить задаток. Для перевода денег он попросил ее пойти к банкомату. Женщина нашла банкомат, а после произвела несколько операций. С ее счета после этого списались 10 тысяч рублей.
Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину».
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ИСТОЧНИК KP.RU