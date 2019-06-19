2019-06-19T05:36:06+03:00
Общество

Студенты алтайского «политеха» вошли в сборную России летней Универсиаде

Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Фото: АлтГТУФото: АлтГТУ
Изменить размер текста:

Студенты Алтайского государственного технического университета вошли в сборную России на XXX Всемирной летней Универсиаде

Роман Николадзе

Роман Николадзе

- Честь страны на крупнейших молодежных соревнованиях будут отстаивать студент факультета специальных технологий Роман Николадзе и студентка строительно-технологического факультета Марина Черненко, - сообщает пресс-служба образовательного учреждения.

Студенты заявлены в соревнованиях по кикбоксингу. Совместно с соревнованиями по тхэквандо, карате и дзюдо они пройдут с 30 июля по 4 августа в городе Загреб в Хорватии.

Марина Черненко

Марина Черненко

Студенты Алтайского «политеха» отправятся сначала на сборы в Москву, а затем и на соревнования в Хорватию.

Добавим, соревнования по 18-ти видам спорта Всемирной летней Универсиады также пройдут в итальянском городе Неаполе в июле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24