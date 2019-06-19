Студенты алтайского «политеха» вошли в сборную России летней Универсиаде
Студенты Алтайского государственного технического университета вошли в сборную России на XXX Всемирной летней Универсиаде
Роман Николадзе
- Честь страны на крупнейших молодежных соревнованиях будут отстаивать студент факультета специальных технологий Роман Николадзе и студентка строительно-технологического факультета Марина Черненко, - сообщает пресс-служба образовательного учреждения.
Студенты заявлены в соревнованиях по кикбоксингу. Совместно с соревнованиями по тхэквандо, карате и дзюдо они пройдут с 30 июля по 4 августа в городе Загреб в Хорватии.
Марина Черненко
Студенты Алтайского «политеха» отправятся сначала на сборы в Москву, а затем и на соревнования в Хорватию.
Добавим, соревнования по 18-ти видам спорта Всемирной летней Универсиады также пройдут в итальянском городе Неаполе в июле.
ИСТОЧНИК KP.RU