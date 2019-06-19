Барнаульское издательство выпустило новую игру по мотивам аварии в Чернобыле

СЕГОДНЯ 05:00 2019-06-19T05:00:19+03:00

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Барнаулец Роман Лакруа, который является создателем издательства компьютерный игр «Dagestan Technology», выпустил новую игру по мотивам чернобыльской аварии, сообщает «Атлапресс».

Компьютерная игра называется «Несостоявшееся государство» («Failed State»), в ней главный персонаж – девушка Соня. На улицах заброшенного города, где 20 лет назад произошла страшная авария на атомной станции, она собирает вещи и еду чтобы выжить.

В описании проекта также сообщается, что игра развивается так. В распоряжении главной героини мотоцикл и бутылка водки. В поисках других выживших, она должна побороться с ходячими мертвецами.

К слову, игра барнаульского издательства выйдет в свет уже сегодня, 19 июня. Эта дата практически совпала с окончанием популярного сериала «Чернобыль» от компании HBO. Сам Роман Лакруа сказал, что это всего лишь совпадение. Работа над этой игрой началась еще четыре года назад, когда о сериале было никому не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU