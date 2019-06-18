2019-06-18T18:44:46+03:00
Происшествия

Хлопок газа произошел в жилом доме в Бийске

Анна СЕМИНА
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Дом, где произошел хлопок газаДом, где произошел хлопок газаФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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Вечером во вторник, 18 июня, в частном жилом доме Бийска произошел хлопок газовоздушной смеси.

В Главном управлении МЧС России уточняют, что сообщение о случившемся поступило оперативному дежурному Единой дежурно-диспетчерской службы города. Хлопок произошел в частном деревянном доме по переулку Спартака.

- Последующего возгорания не последовало, - добавляют в пресс-службе ведомства. – Однако есть пострадавшие. Пожилую женщину доставили в городскую больницу.

Что касается дома, то несущие конструкции не повреждены. По предварительной версии, могла произойти утечка бытового газа из баллона в результате неправильной установки редуктора. Обстоятельства случившегося уточняются.

На месте было задействовано от различных служб 18 человек и семь единиц техники, из них от МЧС России – семь человек и три единицы техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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