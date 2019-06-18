2019-06-18T16:22:58+03:00
Происшествия

Машину селянина разобрали на запчасти

Анна СЕМИНА
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Житель Благовещенского района Алтайского края обратился с заявлением в полицию. По его словам, его машину разобрали на запчасти.

Заявление подал собственник одного из частных домовладений села Леньки. Он рассказал, что неизвестные разобрали его автомобиль «Нива» 1984 года выпуска.

- Они похитили двигатель, радиатор, колеса, мосты, бамперы, капот, двери багажника, сиденья, фары и другие комплектующие части, - сообщают в пресс-службе ГУВД по Алтайскому краю

По словам пострадавшего, на усадьбе он не проживает уже несколько лет. А гараж, в котором стоял автомобиль, всегда проверял только снаружи и внутрь не заходил около трех лет.

Полицейские, обследовавшие место преступления, следов взлома не обнаружили. Выяснялось, что скорее всего, злоумышленники проникли в гараж через чердак. А похищенное имущество вынесли через ворота, которые открываются изнутри. После чего ворота снова закрыли.

Под подозрение попал местный 25-летний житель. Свою вину он отрицать не стал. Мужчина рассказал, что автомобиль разобрал на запчасти. Часть из них успел продать, а часть установил на свою машину.

По факту кражи завели уголовное дело. Часть запчастей удалось вернуть. Тем не менее, общая сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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