Комфортную городскую среду формируют в Барнауле

СЕГОДНЯ 15:37 2019-06-18T15:37:58+03:00

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В Барнауле началась работа по формированию комфортной городской среды. На днях состоялось выездное совещание по дворам краевой столицы.

В частности представители городского комитета жилищно-коммунального хозяйства и депутаты БГД, а также общественники побывали во дворах на улице Деповской, 34, 36 и Профинтерна, 35. Всего же в этом году в Барнауле благоустроят 83 дворовых территорий на сумму 187 млн рублей. Из бюджета города на эти же цели предусмотрено софинансирование – 12,2 млн рублей.

- Все дворовые территории предварительно проходили инвентаризацию и были одобрены комиссией. Отмечаем, что жители стали активнее участвовать в проекте несмотря на то, что программа предусматривает их непосредственное финансовое участие при выполнении работ из дополнительного перечня. В этом году на 25 дворах, где будут устроены детские площадки и парковки, предполагается софинансирование жителей, - говорит Антон Бенс, председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула.

В частности во дворах на Деповской и Профинтерна проведут работы на 4,3 млн рублей: отремонтируют проезды, оборудуют освещение, тротуары приведут в порядок, наладят ливневую канализацию, создадут детскую площадку и ограждение.

ИСТОЧНИК KP.RU