Резкое ухудшение погоды объявлено в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 13:41 2019-06-18T13:41:11+03:00

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Алтайские синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в ближайшие два часа.

В частности ухудшение прогнозируется в предгорных районах. Сегодня и завтра там ожидаются дожди, местами сильные ливневые, грозы, град, усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

Помимо этого, как ранее сообщала «Комсомолка», ночью в восточных и южных районах ожидается небольшой, местами умеренный дождь, а в предгорьях сильный, гроза. В утренние часы местами туман. Ветер при этом будет дуть западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15, при грозе ночью порывы до 20 метров в секунду.

На такие случаи МЧС рекомендует не находиться на улице, а когда это невозможно – держаться подальше от слабо закрепленных конструкций, а также от рекламных щитов. С балконов лучше убрать вещи, которые могут упасть от порыва ветра. Также на время града желательно убрать автомобили, либо прикрыть их чем-нибудь. Если вы дома – не подходите к окнам.

- Не пользуйтесь электроприборами, так как град обычно сопровождается грозой, - также добавляют в главном управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU