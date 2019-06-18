Барнаулец сделал хорошую алебарду и поплатился

СЕГОДНЯ 12:51 2019-06-18T12:51:38+03:00

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В Барнауле мужчина сделал алебарду, да так хорошо, что ее признали холодным оружием.

Для этого он, используя углошлифовальную машину, разрезал металлический диск на части, которые скрепил при помощи сварочного аппарата между собой, заточил их и присоединил к деревянному черенку. Экспертиза признала изготовленный предмет холодным оружием колюще-рубящего действия, - сообщила помощник прокурора Ленинского района Барнаула Мария Берглизова.

Суд при вынесении приговора квалифицировал действия виновного как незаконное изготовление холодного оружия по ч.4 ст.223 УК РФ и назначил к отбытию 200 часов обязательных работ.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU